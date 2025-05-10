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  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах

Больше не доступен

Bodygroom series 3000Водонепроницаемый триммер для тела и интимных зон

BG3017/01

4.6
| (43) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.
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Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

2D-технология следования контурам и SkinProtect

Бережный уход за телом, даже в интимных зонах

  • 1 съемный гребень, 3 мм

  • Бритва с 2D-отслеживанием контуров

  • 50 минут автономной работы

Безопасное и комфортное бритье даже чувствительной кожи

Безопасное и комфортное бритье даже чувствительной кожи

Головка бритвы оснащена запатентованными скругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой, которые защищают кожу от порезов и ссадин при бритье.

Двусторонний триммер для подравнивания в любом направлении

Двусторонний триммер для подравнивания в любом направлении

Срезайте волосы, растущие в любых направлениях, с двунаправленным триммером и гребнем 3 мм. Для более густых волос рекомендуется предварительное подравнивание.

Полностью водонепроницаемый стайлер для тела

Полностью водонепроницаемый стайлер для тела

Этот стайлер для тела полностью водонепроницаем и подходит в том числе для использования в душе и удобной очистки водой. Для оптимальных результатов подравнивайте сухие волосы перед душем.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

43

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

3

10/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Рекомендую

Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

02/10/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Для тіла найкращій вибір

Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.

Плюсы

Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

02/08/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

триммер хорошо убирает волосы, не раздражает

легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.

Минусы

не сьемная головка, не понятно как чистить(

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году. 