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Этот продукт
Триммер для тела Philips
серии 7000
3 599,00 ₴
Body Groomer replacement foil
BG2010
649,00 ₴
3599,00 ₴
3599,00 ₴
Система бритья Triple Protect
Гибкая головка 2D
Безопасные для кожи лезвия триммера
Максимально гладкое бритье
Подходит для использования в душе
Инновационная система с двойной головкой обеспечивает гладкое и чистое бритье, даря коже ощущение мягкости и свежести, и позволяет точно подравнивать волоски до нужной длины для создания идеального образа. В этом универсальном стайлере есть все, что вам нужно.
Система бритья Triple Protect оснащена закругленными кончиками и сеткой с ромбовидными отверстиями, обеспечивающими дополнительный комфорт при соприкосновении с кожей, а также защитной насадкой, значительно снижающей риск раздражения.
Благодаря специальной технологии гибкая головка 2D повторяет контуры вашего тела, срезая волоски даже на самых сложных участках.
5.0
из 5
19
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Denis27
18/11/2025
Україна
Часть акции
Рекомендую!
Користуюся уже кілька тижнів - дуже зручний і потужний тример. Добре голить волосся навіть у важкодоступних місцях, не подразнює шкіру, батареї вистачає надовго. Загалом я задоволений покупкою, рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Tuzik01
17/11/2025
Україна
Часть акции
Супер
Ідеально голить навіть делікатні ділянки тіла. Також тример зручний та потужний.
Плюсы
супер
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Аделіна
13/11/2025
Україна
Часть акции
Купив тример і не пожалкував. Якість на висоті, шкіра гладенька, користуватись одне задоволення!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году.
Быстрая зарядка обеспечивает достаточное количество энергии для одного сеанса стрижки
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