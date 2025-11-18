Триммер для тела Philips

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  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
  • Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах

Триммер для тела Philipsсерии 7000

BG7470/15

5
| (19) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах
Уникальная система с двойной головкой позволит легко переключаться между бритьем и подравниванием без раздражения кожи. С технологичной гибкой головкой 2D бритва адаптируется к контурам тела и сбривает даже самые густые волоски.
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Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

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Этот продукт

Триммер для тела Philips серии 7000

Триммер для тела Philips
серии 7000

3 599,00 ₴

  • Body Groomer replacement foil

    Body Groomer replacement foil
    BG2010

    649,00 ₴

3599,00 ₴

3599,00 ₴

Для гладкого бритья волос по всему телу без раздражения кожи

Универсальное бритье волос на теле и в интимных зонах

  • Система бритья Triple Protect

  • Гибкая головка 2D

  • Безопасные для кожи лезвия триммера

  • Максимально гладкое бритье

  • Подходит для использования в душе

Система с двойной головкой для чистого бритья или аккуратного стайлинга

Система с двойной головкой для чистого бритья или аккуратного стайлинга

Инновационная система с двойной головкой обеспечивает гладкое и чистое бритье, даря коже ощущение мягкости и свежести, и позволяет точно подравнивать волоски до нужной длины для создания идеального образа. В этом универсальном стайлере есть все, что вам нужно.

Запатентованная технология режущего блока для бережного ухода за кожей

Запатентованная технология режущего блока для бережного ухода за кожей

Система бритья Triple Protect оснащена закругленными кончиками и сеткой с ромбовидными отверстиями, обеспечивающими дополнительный комфорт при соприкосновении с кожей, а также защитной насадкой, значительно снижающей риск раздражения.

Бритвенная головка, которая повторяет контуры вашего тела

Бритвенная головка, которая повторяет контуры вашего тела

Благодаря специальной технологии гибкая головка 2D повторяет контуры вашего тела, срезая волоски даже на самых сложных участках.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

19

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

18/11/2025

Україна

Україна

Рекомендую!

Користуюся уже кілька тижнів - дуже зручний і потужний тример. Добре голить волосся навіть у важкодоступних місцях, не подразнює шкіру, батареї вистачає надовго. Загалом я задоволений покупкою, рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

17/11/2025

Україна

Україна

Супер

Ідеально голить навіть делікатні ділянки тіла. Також тример зручний та потужний.

Плюсы

супер

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

13/11/2025

Україна

Україна

Купив тример і не пожалкував. Якість на висоті, шкіра гладенька, користуватись одне задоволення!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году. 

      1. Быстрая зарядка обеспечивает достаточное количество энергии для одного сеанса стрижки

      2. При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки