Инновационная изогнутая форма и щетинки для бережной укладки

Инновационная изогнутая форма мультистайлера и термозащитные зубчики для бережной укладки позволяют держать стайлер близко к коже головы, поднимая волосы у корней для создания роскошного объема. Просто положите прядь волос на изогнутую поверхность и удерживайте несколько секунд. Какой бы образ вы ни хотели создать — прямые волосы или локоны — вы уже получили объем от самых корней.