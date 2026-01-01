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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография продукта с принадлежностями
  • Фотография упаковки

Больше не доступен

Мультистайлер для создания объема

BHH814/00

Роскошная укладка и объем без лишних усилий!

Смените свой стиль при помощи первого мультистайлера с уникальной вращающейся ручкой. С его помощью можно легко создавать самые разные образы — прикорневой объем, идеально прямые волосы, локоны и подкрученные кончики. Просто поверните уникальную вращающуюся ручку стайлера.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Первый мультистайлер с уникальной вращающейся ручкой

Роскошная укладка и объем без лишних усилий!

  • Мультистайлер

  • Все в одном

  • С уникальной вращающейся ручкой

Объемные, прямые волосы, локоны или завитки одним движением!

Объемные, прямые волосы, локоны или завитки одним движением!

Теперь сделать роскошную укладку намного проще. Забудьте о прежних хлопотах, укладка больше не будет отнимать у вас много времени и сил. С мультистайлером для создания объема Philips вы легко можете менять свой образ: прямые волосы, локоны или завитки одним движением! Хотите потрясающе выглядеть? С нашим мультистайлером это проще простого.

Инновационная изогнутая форма и щетинки для бережной укладки

Инновационная изогнутая форма и щетинки для бережной укладки

Инновационная изогнутая форма мультистайлера и термозащитные зубчики для бережной укладки позволяют держать стайлер близко к коже головы, поднимая волосы у корней для создания роскошного объема. Просто положите прядь волос на изогнутую поверхность и удерживайте несколько секунд. Какой бы образ вы ни хотели создать — прямые волосы или локоны — вы уже получили объем от самых корней.

Система ионизации и турмалиновое керамическое покрытие

Система ионизации и турмалиновое керамическое покрытие

Ваш мультистайлер для создания объема Philips покрыт турмалиновыми керамическими пластинами, которые снимают статическое электричество и обеспечивают плавное скольжение при укладке. Система ионизации дополнительно уменьшает спутывание и придает блеск, так что в итоге ваши волосы красивые и гладкие.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 