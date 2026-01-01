Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
BHH814/00
Роскошная укладка и объем без лишних усилий!
Смените свой стиль при помощи первого мультистайлера с уникальной вращающейся ручкой. С его помощью можно легко создавать самые разные образы — прикорневой объем, идеально прямые волосы, локоны и подкрученные кончики. Просто поверните уникальную вращающуюся ручку стайлера.
Мультистайлер
Все в одном
С уникальной вращающейся ручкой
Теперь сделать роскошную укладку намного проще. Забудьте о прежних хлопотах, укладка больше не будет отнимать у вас много времени и сил. С мультистайлером для создания объема Philips вы легко можете менять свой образ: прямые волосы, локоны или завитки одним движением! Хотите потрясающе выглядеть? С нашим мультистайлером это проще простого.
Инновационная изогнутая форма мультистайлера и термозащитные зубчики для бережной укладки позволяют держать стайлер близко к коже головы, поднимая волосы у корней для создания роскошного объема. Просто положите прядь волос на изогнутую поверхность и удерживайте несколько секунд. Какой бы образ вы ни хотели создать — прямые волосы или локоны — вы уже получили объем от самых корней.
Ваш мультистайлер для создания объема Philips покрыт турмалиновыми керамическими пластинами, которые снимают статическое электричество и обеспечивают плавное скольжение при укладке. Система ионизации дополнительно уменьшает спутывание и придает блеск, так что в итоге ваши волосы красивые и гладкие.
Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.