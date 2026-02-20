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Все (3)
Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Ожоги при использовании щипцов для завивки Philips
Нормально ли, что выпрямитель для волос Philips издает шипящий звук?
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
Волосы запутались вокруг горячей щетки стайлера Philips
Из плойки для волос Philips поступает пар
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