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Можно ли, при использовании эпилятора, повредить лимфатические сосуды подмышкой?
Можно ли промывать устройства для депиляции Philips под струей воды?
Где найти модель и серийный номер на депиляторе Philips?
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?
Как менять настройки скорости на эпиляторе Philips?
Как заряжать эпилятор Philips?
Как использовать насадки с эпилятором Philips?