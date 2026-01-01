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Больше не доступен

портативная беспроводная АС

BT100W/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный

Любимая музыка всегда с вами

Модель BT100 создана специально для активных путешественников, следящих за современными модными тенденциями. Компактный и яркий дизайн, восхитительный звук и встроенный модуль Bluetooth для беспроводной потоковой передачи: наслаждайтесь любимой музыкой, куда бы вы ни отправились.

Посмотреть все преимущества

Любимая музыка всегда с вами

  • Bluetooth®

  • Встроенный микрофон для вызовов

  • Аккумулятор

  • 2 Вт

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Технические характеристики

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