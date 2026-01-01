Вечеринка в бассейне. Вечеринка в душе. Вечеринка в любое время.

В любом месте. В любое время. Эта водонепроницаемая Bluetooth-колонка несмотря на компактный корпус обеспечивает насыщенные басы и громкий звук. Оцените 8 часов воспроизведения без подзарядки и аудиовход. Организуйте себе вечеринку в любом месте, будь то бассейн или душ.