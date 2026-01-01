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Больше не доступен

портативная беспроводная АС

BT150B/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Синий
Синий
Черный
Черный

Вечеринка в бассейне. Вечеринка в душе. Вечеринка в любое время.

В любом месте. В любое время. Эта водонепроницаемая Bluetooth-колонка несмотря на компактный корпус обеспечивает насыщенные басы и громкий звук. Оцените 8 часов воспроизведения без подзарядки и аудиовход. Организуйте себе вечеринку в любом месте, будь то бассейн или душ.

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Вечеринка в бассейне. Вечеринка в душе. Вечеринка в любое время.

  • Bluetooth

  • Черный

Класс защиты IPX7; водонепроницаемы 30 минут на глубине до 1 метра

У бассейна, возле озера или в душе. Эта водонепроницаемая колонка с классом защиты IPX7 держится на поверхности, но также выдерживает до 30 минут на глубине до 1 метра.

8 часов воспроизведения. Зарядка через USB. Кабель microUSB в комплекте

Аккумулятор обеспечивает 8 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Зарядка занимает около 3 часов и выполняется через входящий в комплект поставки кабель microUSB.

Кнопки воспроизведения, настройки громкости и переключения между композициями

Управляйте музыкой с помощью кнопок на боковой панели колонки. Одновременно нажмите кнопки изменения громкости для начала воспроизведения либо нажмите их дважды для перехода к следующей композиции. Решетка устройства имеет светодиодную подсветку с 2 режимами: непрерывный синий свет и мигающий свет случайного цвета.

Технические характеристики

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