Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми

Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Стальные лезвия триммера всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы прибора.