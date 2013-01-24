3-дневная щетина без труда
Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3-дневная щетина без труда
Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах
3-дневная щетина без труда
Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3-дневная щетина без труда
Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах
Новая система Lift&Trim позволяет равномерно подравнивать волоски, приподнимая их и направляя к лезвиям.
Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Стальные лезвия триммера всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы прибора.
Закругленные кончики лезвий предотвращают появление царапин и раздражения, обеспечивая гладкое скольжение по коже.
С помощью регулировочного колесика можно задать длину от 0,5 до 10 мм с шагом 0,5 мм.
Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает 60 минут автономной работы. Вы также можете использовать прибор при подключении к электросети.
Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время подравнивания.
Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.
Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.
Чехол для путешествий защищает устройство во время поездок и хранения.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
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