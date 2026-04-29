КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

Больше не доступен

Поддержка

Beardtrimmer series 3000Триммер для бороды

BT3216/14

Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Краткое руководство

  • PDF файл, 397.1 kB
  • 14 April 2022

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • ZIP файл, 154.7 kB
  • 24 October 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь