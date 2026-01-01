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Больше не доступен
BTB2670/12
Стереозвук HiFi, заполняющий ваш дом
Слушайте мелодии со смартфона, передавайте свою музыкальную коллекцию через Bluetooth и воспроизводите MP3-CD с помощью компактной универсальной музыкальной системы Philips. Получите доступ к своим любимым радиостанциям благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM.
Bluetooth
с MULTIPAIR
DAB+
После первого подключения смарт-устройства музыкальная система Philips активируется с помощью Bluetooth-подключения смарт-устройства. Эта функция также включает Bluetooth-источник, обеспечивая быструю и удобную потоковую передачу музыки в любое время.
Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.
Порт USB можно использовать не только для прослушивания музыки. Интеллектуальное управление питанием по USB обеспечивает ускоренную зарядку (2 А) смарт-устройств, когда музыкальная система находится в режиме ожидания.
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