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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

BTB2670/12

Стереозвук HiFi, заполняющий ваш дом

Слушайте мелодии со смартфона, передавайте свою музыкальную коллекцию через Bluetooth и воспроизводите MP3-CD с помощью компактной универсальной музыкальной системы Philips. Получите доступ к своим любимым радиостанциям благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM.

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Стереозвук HiFi, заполняющий ваш дом

  • Bluetooth

  • с MULTIPAIR

  • DAB+

Режим ожидания Bluetooth всегда включен для удобного подключения

Режим ожидания Bluetooth всегда включен для удобного подключения

После первого подключения смарт-устройства музыкальная система Philips активируется с помощью Bluetooth-подключения смарт-устройства. Эта функция также включает Bluetooth-источник, обеспечивая быструю и удобную потоковую передачу музыки в любое время.

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

Быстрая и эффективная зарядка смарт-устройств по USB

Быстрая и эффективная зарядка смарт-устройств по USB

Порт USB можно использовать не только для прослушивания музыки. Интеллектуальное управление питанием по USB обеспечивает ускоренную зарядку (2 А) смарт-устройств, когда музыкальная система находится в режиме ожидания.

Технические характеристики

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