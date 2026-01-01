Стереозвук HiFi, заполняющий ваш дом

Слушайте мелодии со смартфона, передавайте свою музыкальную коллекцию через Bluetooth и воспроизводите MP3-CD с помощью компактной универсальной музыкальной системы Philips. Получите доступ к своим любимым радиостанциям благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM.