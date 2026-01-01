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Больше не доступен
BTM1360/12
Добавь звука любимым композициям
Слушайте музыку в цифровом формате со смартфона через Bluetooth, а также с MP3-CD и CD-R/RW, с помощью микросистемы Philips. Акустическая система Bass Reflex и максимальная выходная мощность 30 Вт (среднеквадр.) обеспечивают глубокий бас и мощный, заполняющий пространство звук.
Bluetooth®
USB-порт для зарядки
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
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