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Philips Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

Больше не доступен

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Philips SaecoОчиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

CA6700/00

Philips Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

Больше не доступен

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Инструкции и документация

List of Ingredients - English (US)

  • PDF файл, 151.2 kB
  • 13 March 2026

Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler

  • PDF файл, 735.1 kB
  • 13 March 2026

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