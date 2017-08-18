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  • Эффективный уход за кофемашиной
  • Эффективный уход за кофемашиной
  • Эффективный уход за кофемашиной
  • Эффективный уход за кофемашиной

Больше не доступен

Philips SaecoОчиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

CA6700/00

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Эффективный уход за кофемашиной
Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы.
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Увеличивает срок службы кофемашины

Эффективный уход за кофемашиной

  • 1 цикл очистки от накипи

  • 250 мл

  • сокращает известковый налет

Всегда насыщенный вкус кофе — как в самой первой чашке

Регулярное обслуживание кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе

Гарантия идеальной температуры кофе для превосходного вкуса

Средство для очистки от накипи предотвращает образование известкового налета, при котором бойлер нагревается медленнее и снижается температура кофе.

Эксклюзивная формула для эффективной и бережной очистки от накипи

Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи эспрессо-кофемашин Philips Saeco гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

18/08/2017

Україна

Україна

Рекомендую, як потрібнй річ для довгого функціонування Вашої кавомашини та ароматної кави!

Очищувач від накипу-потрібна річ! А очищувач фірми Рhilips - позаконкуренцією. Адже, ефективний догляд за кавомашинкою забезпечить їй довге та якісне функціонування, а смак кави буде неперевершинний!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6700/00 Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6700/00 Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

07/01/2019

Україна

Україна

Хорошо чистит

Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

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