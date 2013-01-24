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    Philips Saeco

    Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

    CA6700/00
    Saeco
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Saeco
    • Эффективный уход за кофемашиной Эффективный уход за кофемашиной Эффективный уход за кофемашиной
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      Philips Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

      CA6700/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Эффективный уход за кофемашиной

      Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

      Эффективный уход за кофемашиной

      Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах

      Эффективный уход за кофемашиной

      Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

      Эффективный уход за кофемашиной

      Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах

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      Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

      Цена магазина Philips

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      Где найти номер модели изделия?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве

        Эффективный уход за кофемашиной

        Увеличивает срок службы кофемашины

        • 1 цикл очистки от накипи
        • 250 ml
        • reduces limescale

        Всегда насыщенный вкус кофе — как в самой первой чашке

        Регулярное обслуживание кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе

        Гарантия идеальной температуры кофе для превосходного вкуса

        Средство для очистки от накипи предотвращает образование известкового налета, при котором бойлер нагревается медленнее и снижается температура кофе.

        Эксклюзивная формула для эффективной и бережной очистки от накипи

        Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи эспрессо-кофемашин Philips Saeco гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.

        Защищает систему от накопления известкового налета

        В воде, которая проходит через кофемашину, всегда содержится известковый осадок. Специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового налета, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки.

        Тщательная очистка от накипи для долгого срока службы кофемашины

        Средство для очистки от накипи Philips Saeco промывает все контуры подачи воды в кофемашине

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          В комплекте
          1 бутылка 250 мл для проведения одного цикла очистки от накипи
          Сделано в
          Германия

        • Упаковка

          Количество
          1 bottle of 250 ml

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