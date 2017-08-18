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Больше не доступен
SM8780/00
SM6685/00
EP0820/00
SM6480/00
SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
EP4343/70
EP5447/90
EP2223/40
1 цикл очистки от накипи
250 мл
сокращает известковый налет
Регулярное обслуживание кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе
Средство для очистки от накипи предотвращает образование известкового налета, при котором бойлер нагревается медленнее и снижается температура кофе.
Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи эспрессо-кофемашин Philips Saeco гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Соломія
18/08/2017
Україна
Рекомендую, як потрібнй річ для довгого функціонування Вашої кавомашини та ароматної кави!
Очищувач від накипу-потрібна річ! А очищувач фірми Рhilips - позаконкуренцією. Адже, ефективний догляд за кавомашинкою забезпечить їй довге та якісне функціонування, а смак кави буде неперевершинний!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6700/00 Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6700/00 Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
dobs
07/01/2019
Україна
Хорошо чистит
Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини