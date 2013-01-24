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Картридж фильтра для воды

CA6702/10
Общая оценка / 5
  • Качественная вода — для лучшего вкуса кофе Качественная вода — для лучшего вкуса кофе Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
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    Картридж фильтра для воды

    CA6702/10
    Общая оценка / 5

    Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

    Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Картридж фильтра для воды

    Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

    Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

    Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Картридж фильтра для воды

    Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

    Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

      Чистая фильтрованная вода гарантирует насыщенность аромата

      • Как и CA6702/00
      • Продление срока службы кофемашины
      • Защищает от известкового налета
      Регулируемые настройки фильтра для воды

      Регулируемые настройки фильтра для воды

      Настройки фильтра для воды можно изменить в зависимости от жесткости воды. Просто поверните колесо регулировки на фильтре Intenza+. Выберите "A" для мягкой воды, "B" — для воды средней жесткости (по умолчанию) или "C", если вода жесткая. Это обеспечит оптимальную защиту от известкового осадка и наилучший вкус.

      Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

      Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

      Вода — это незаменимый ингредиент, без которого не получится приготовить кофе. Для превосходного вкуса напитка необходимо проводить качественную фильтрацию воды. Именно поэтому все эспрессо-кофемашины Saeco могут быть дополнительно оснащены инновационным фильтром для воды INTENZA+. Мы разработали этот фильтр совместно с компанией BRITA — ведущим поставщиком бытовых фильтров для воды во всем мире. Просто установите уровень жесткости воды, и передовая технология сделает все остальное. Результат — идеальная вода для приготовления невероятно ароматного эспрессо.

      Более эффективный процесс приготовления

      Более эффективный процесс приготовления

      Фильтр для воды обеспечивает неизменную температуру и постоянное давление, необходимое для приготовления кофе, и повышает производительность вашей эспрессо-кофемашины.

      Защищает систему от накопления накипи

      Защищает систему от накопления накипи

      Фильтр для воды INTENZA+ помогает защитить кофемашину от образования известкового осадка, который ухудшает вкус и аромат вашего кофе.

      Чистая вода продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

      Чистая вода продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

      Фильтр для воды продлевает срок службы эспрессо-кофемашины и обеспечивает длительное наслаждение превосходным вкусом кофе.

      Система Click & Go

      Система Click & Go

      Этот картридж фильтра для воды легко устанавливается в резервуар и готов к использованию менее чем через полминуты.

      Менять каждые 2 месяца

      Менять каждые 2 месяца

      Для приготовления кофе с оптимальным вкусом и постоянной защиты вашей эспрессо-кофемашины необходимо регулярно менять картридж. Рекомендуемая частота замены картриджа — раз в два месяца.

      Используйте только расходные материалы Philips

      Используйте только расходные материалы Philips

      Используйте только расходные материалы Philips, чтобы продлить срок службы кофемашины. Для кофемашин Philips и Saeco рекомендуются только расходные материалы Philips.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        В комплекте
        1 картридж фильтра для воды

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        40 x 70 x 60  миллиметра
        Вес изделия
        0,118  кг

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