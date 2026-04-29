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Saeco Таблетки для удаления масляного налета

Больше не доступен

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SaecoТаблетки для удаления масляного налета

CA6704/60

Saeco Таблетки для удаления масляного налета

Больше не доступен

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Инструкции и документация

List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)

  • PDF файл, 151.4 kB
  • 13 March 2026

Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин.

  • PDF файл
  • 26 July 2026

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