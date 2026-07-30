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Больше не доступен
CA6704/60
SM8780/00
SM6685/00
EP0820/00
SM6480/00
SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
EP4343/70
EP5447/90
EP2223/40
для кофемашин Saeco
6 применений
Продление срока службы кофемашины
для использования раз в месяц
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco помогают удалить масляные следы от кофе и поддерживать эффективность работы кофемашины для приготовления превосходного кофе.
Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и используйте весь ее потенциал. Чтобы со временем качество работы оставалось на прежнем уровне, выполняйте очистку прибора каждый месяц или после приготовления 500 чашек кофе.
Регулярное обслуживание эспрессо-кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.
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