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Saeco

Таблетки для удаления масляного налета

CA6704/60
Saeco
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Общая оценка / 5
Saeco
  • Настоящий итальянский эспрессо Настоящий итальянский эспрессо Настоящий итальянский эспрессо
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    Saeco Таблетки для удаления масляного налета

    CA6704/60
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Настоящий итальянский эспрессо

    Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Saeco Таблетки для удаления масляного налета

    Настоящий итальянский эспрессо

    Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин. Узнать обо всех преимуществах

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      Настоящий итальянский эспрессо

      Содержание варочной группы Saeco в чистоте

      • для кофемашин Saeco
      • 6 применений
      • Продление срока службы кофемашины
      • для использования раз в месяц
      Всегда насыщенный вкус кофе

      Всегда насыщенный вкус кофе

      Регулярное обслуживание эспрессо-кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.

      Защищает эспрессо-кофемашины от засорения

      Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco помогают удалить масляные следы от кофе и поддерживать эффективность работы кофемашины для приготовления превосходного кофе.

      Регулярная очистка продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

      Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и используйте весь ее потенциал. Чтобы со временем качество работы оставалось на прежнем уровне, выполняйте очистку прибора каждый месяц или после приготовления 500 чашек кофе.

      Ключевые особенности

      • Количество

        6 таблеток по 1,6 г

      • Вес изделия

        0,1  кг

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        0,1  кг
        Количество
        6 таблеток по 1,6 г

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