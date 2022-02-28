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Система подачи молока LatteGo

CA6708/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока* LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока* LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*
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    Система подачи молока LatteGo

    CA6708/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной — ее просто настроить, а очистка занимает всего 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

    Система подачи молока LatteGo

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной — ее просто настроить, а очистка занимает всего 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной — ее просто настроить, а очистка занимает всего 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

    Система подачи молока LatteGo

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной — ее просто настроить, а очистка занимает всего 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

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      Система подачи молока LatteGo

      Система подачи молока LatteGo

      Итого:

      LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

      • 2-элементная, без трубок
      • Нежная молочная пена
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

      Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

      Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

      Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

      Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

      Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Капучинатор LatteGo на высокой скорости взбивает молоко в круглой камере, а затем подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре.

      Обе части LatteGo можно мыть в посудомоечной машине

      Обе части LatteGo можно мыть в посудомоечной машине

      LatteGo можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

      Крышка для LatteGo позволяет сохранить молоко в холодильнике свежим

      Крышка для LatteGo позволяет сохранить молоко в холодильнике свежим

      Специальную крышку для LatteGo можно использовать для простого и удобного хранения в холодильнике или при комнатной температуре

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Германия

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          Риски, связанные с продуктом
          • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.

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