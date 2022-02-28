LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*
LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной — ее просто настроить, а очистка занимает всего 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*
LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной — ее просто настроить, а очистка занимает всего 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах
LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*
LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной — ее просто настроить, а очистка занимает всего 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*
LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной — ее просто настроить, а очистка занимает всего 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах
Система подачи молока LatteGo
Итого:
Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.
Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Капучинатор LatteGo на высокой скорости взбивает молоко в круглой камере, а затем подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре.
LatteGo можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.
Специальную крышку для LatteGo можно использовать для простого и удобного хранения в холодильнике или при комнатной температуре