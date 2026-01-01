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Больше не доступен
CAM300BL/00
Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!
С видеокамерой ESee CAM300 снимать видео и делать фотографии в формате Full HD проще простого. Благодаря удобному сенсорному экрану 3", функциям мгновенного редактирования и быстрого просмотра вы сможете сразу просмотреть фотографии и видео на экране ТВ или отправить по Интернету.
Видео Full HD отлично подходят для просмотра на экране телевизора HD. Но для передачи по электронной почте или через Интернет файл HD большого размера потребуется сжать и конвертировать в соответствующий формат. Видеокамера позволит вам избежать подобных трудностей благодаря функции записи в двойном формате. Включите данную функцию, и запись видео будет выполняться сразу в двух форматах — Full HD (1080p) и формате для отправки по электронной почте QWVGA (240p). Это позволит получить максимум удовольствия от просмотра видео на экране ТВ HD и сразу же отправить его друзьям в электронном формате.
Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео в отличном качестве, которыми вы всегда будете гордиться. Датчики с системой гиростабилизации и улучшенными алгоритмами обеспечивают запись видео без дрожания и искажения изображения. Эти датчики измеряют расстояние от земли до объектива камеры и выполняют корректировку в случае колебания видеокамеры. Данная улучшенная технология позволяет всегда добиваться четкости изображения, а также заснять лучшие моменты в вашей жизни.
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