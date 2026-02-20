Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Аудиотехника для дома
Все серии
Видеокамера HD
Больше не доступен
Поддержка
CAM300BL/00
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Руководство пользователя
Все (4)
Почему видеокамера отключается автоматически?
Какие системные требования для ПО Philips ArcSoft
Видеокамера поддерживает использование карт SDHC?
Как выбрать карту SD местом хранения по умолчанию?
Почему отснятое видео или фото получается не цветным?
Записанное видео отображается на ТВ с искажениями
Видео/изображение записанное на устрйостве Philips размыто
Связаться с Philips
Мы готовы помочь