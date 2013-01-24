Гигиеничное бритье каждый день
Используя Quick Clean Pod после каждого сеанса бритья, вы поддержите бритву в идеальном состоянии и эффективно удалите из нее остатки волос. С ней ваша бритва будет в 10 раз чище, чем при очистке водой*.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гигиеничное бритье каждый день
Используя Quick Clean Pod после каждого сеанса бритья, вы поддержите бритву в идеальном состоянии и эффективно удалите из нее остатки волос. С ней ваша бритва будет в 10 раз чище, чем при очистке водой*.
Эксклюзивная гигиеническая формула Philips в сочетании с многорешетчатым фильтром эффективно удаляет срезанные волоски и очищает бритву в 10 раз лучше, чем вода*
Формула с активной смазкой защищает бритвенные головки от трения и износа, поддерживая оптимальную производительность бритвы на долгое время.
Специальный компонент картриджа при очистке придает бритве свежий аромат, чтобы вы ощущали свежесть во время бритья.
Не содержит спирт — чистящая жидкость не повреждает кожу и предназначена для защиты от раздражения кожи.
Каждый картридж очистки Philips поддерживает до 30 циклов очистки при ежедневном использовании и до 3 месяцев при еженедельном использовании. Это целый сезон гигиеничного и комфортного бритья.
Оцените до 6 месяцев чистого бритья с этим комплектом из 2 картриджей.
Этот картридж совместим с Philips Quick Clean Pod.