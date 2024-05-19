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Этот продукт
Картридж Quick Clean Pod
749,00 ₴
SH91
Сменные бритвенные головки
2 499,00 ₴
749,00 ₴
749,00 ₴
2 шт. в упаковке
Гигиеничная очистка до 6 мес.
Совместимо с Quick Clean Pod
Формула с активной смазкой защищает бритвенные головки от трения и износа, поддерживая оптимальную производительность бритвы на долгое время.
Специальный компонент картриджа при очистке придает бритве свежий аромат, чтобы вы ощущали свежесть во время бритья.
Не содержит спирт — чистящая жидкость не повреждает кожу и предназначена для защиты от раздражения кожи.
5.0
из 5
26
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sonic23
19/05/2024
Україна
Сотрудник Philips
Мийка для бритв
[Employee of philipsglobal] Чудово очищує та змащує леза бритви. Так леза довго будуть служити!
Плюсы
Якісне очищення лез
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod
Fsdfffg
14/05/2024
Україна
Вистачає на довго
Круто очищає бритву. Після чистки бритва приємно пахне. Також великий плюс після гоління не має ніяких подразнень.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod
Pavlo78
23/07/2025
Україна
Проверенный покупатель
Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.
Этот отзыв про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Этот отзыв про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Результаты теста, проведенного в независимом агентстве исследований в лабораторных условиях: после 1 минуты использования картридж эффективно предотвращает распространение бактерий Staphylococcus Aureus и Candida Albicans. Эффективность для Staphylococcus Aureus составляет 99,9 %.