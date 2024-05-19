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  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день

Картридж Quick Clean Pod

CC12/50

5
| (26) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Гигиеничное бритье каждый день
Используя Quick Clean Pod после каждого сеанса бритья, вы поддержите бритву в идеальном состоянии и эффективно удалите из нее остатки волос. С ней ваша бритва будет в 10 раз чище, чем при очистке водой*.
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Этот продукт

Картридж Quick Clean Pod

Картридж Quick Clean Pod

749,00 ₴

  • SH91

    SH91
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В 10 раз эффективнее, чем очистка водой*

Гигиеничное бритье каждый день

  • 2 шт. в упаковке

  • Гигиеничная очистка до 6 мес.

  • Совместимо с Quick Clean Pod

Смазка обеспечивает максимально эффективную работу бритвы

Смазка обеспечивает максимально эффективную работу бритвы

Формула с активной смазкой защищает бритвенные головки от трения и износа, поддерживая оптимальную производительность бритвы на долгое время.

Свежий аромат после чистого бритья

Свежий аромат после чистого бритья

Специальный компонент картриджа при очистке придает бритве свежий аромат, чтобы вы ощущали свежесть во время бритья.

Не содержит спирт

Не содержит спирт

Не содержит спирт — чистящая жидкость не повреждает кожу и предназначена для защиты от раздражения кожи.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

26

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

19/05/2024

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Мийка для бритв

[Employee of philipsglobal] Чудово очищує та змащує леза бритви. Так леза довго будуть служити!

Плюсы

Якісне очищення лез

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod

14/05/2024

Україна

Україна

Вистачає на довго

Круто очищає бритву. Після чистки бритва приємно пахне. Також великий плюс після гоління не має ніяких подразнень.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod

23/07/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.

Этот отзыв про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Этот отзыв про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

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      Примечания

      1. Результаты теста, проведенного в независимом агентстве исследований в лабораторных условиях: после 1 минуты использования картридж эффективно предотвращает распространение бактерий Staphylococcus Aureus и Candida Albicans. Эффективность для Staphylococcus Aureus составляет 99,9 %.