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Картридж Quick Clean Pod

CC12/50
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  • Гигиеничное бритье каждый день Гигиеничное бритье каждый день Гигиеничное бритье каждый день
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    Картридж Quick Clean Pod

    CC12/50
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Гигиеничное бритье каждый день

    Используя Quick Clean Pod после каждого сеанса бритья, вы поддержите бритву в идеальном состоянии и эффективно удалите из нее остатки волос. С ней ваша бритва будет в 10 раз чище, чем при очистке водой*.

    Картридж Quick Clean Pod

    Гигиеничное бритье каждый день

    Используя Quick Clean Pod после каждого сеанса бритья, вы поддержите бритву в идеальном состоянии и эффективно удалите из нее остатки волос. С ней ваша бритва будет в 10 раз чище, чем при очистке водой*.

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      Гигиеничное бритье каждый день

      В 10 раз эффективнее, чем очистка водой*

      • 2 шт. в упаковке
      • Гигиеничная очистка до 6 мес.
      • Совместимо с Quick Clean Pod
      Эксклюзивная формула очистки Philips + многослойный фильтр

      Эксклюзивная формула очистки Philips + многослойный фильтр

      Эксклюзивная гигиеническая формула Philips в сочетании с многорешетчатым фильтром эффективно удаляет срезанные волоски и очищает бритву в 10 раз лучше, чем вода*

      Смазка обеспечивает максимально эффективную работу бритвы

      Смазка обеспечивает максимально эффективную работу бритвы

      Формула с активной смазкой защищает бритвенные головки от трения и износа, поддерживая оптимальную производительность бритвы на долгое время.

      Свежий аромат после чистого бритья

      Свежий аромат после чистого бритья

      Специальный компонент картриджа при очистке придает бритве свежий аромат, чтобы вы ощущали свежесть во время бритья.

      Не содержит спирт

      Не содержит спирт

      Не содержит спирт — чистящая жидкость не повреждает кожу и предназначена для защиты от раздражения кожи.

      Картридж эффективен до 3 месяцев

      Картридж эффективен до 3 месяцев

      Каждый картридж очистки Philips поддерживает до 30 циклов очистки при ежедневном использовании и до 3 месяцев при еженедельном использовании. Это целый сезон гигиеничного и комфортного бритья.

      До 6 месяцев гигиеничного бритья

      До 6 месяцев гигиеничного бритья

      Оцените до 6 месяцев чистого бритья с этим комплектом из 2 картриджей.

      Совместимо с Quick Clean Pod

      Совместимо с Quick Clean Pod

      Этот картридж совместим с Philips Quick Clean Pod.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Картридж
        2 шт.

      • Емкость

        Картридж
        2 шт. по 160 мл

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