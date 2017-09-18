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    Автомобильная аудиосистема

    CE233/13
    Общая оценка / 5
    • Живая музыка в машине Живая музыка в машине Живая музыка в машине
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      SDHC

      Автомобильная аудиосистема

      CE233/13
      Общая оценка / 5

      Живая музыка в машине

      С Philips CE233 можно слушать музыку в автомобиле с различных источников: CD, USB, карты SD и портативных MP3-плееров. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах

      Автомобильная аудиосистема

      Живая музыка в машине

      С Philips CE233 можно слушать музыку в автомобиле с различных источников: CD, USB, карты SD и портативных MP3-плееров. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах

      Живая музыка в машине

      С Philips CE233 можно слушать музыку в автомобиле с различных источников: CD, USB, карты SD и портативных MP3-плееров. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах

      Автомобильная аудиосистема

      Живая музыка в машине

      С Philips CE233 можно слушать музыку в автомобиле с различных источников: CD, USB, карты SD и портативных MP3-плееров. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах

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        Автомобильная аудиосистема

        Автомобильная аудиосистема

        Итого:

        Живая музыка в машине

        Одержимые звуком

        • USB/SDHC
        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

        Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

        Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

        Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

        Разъем USB для воспроизведения музыки и быстрой зарядки

        Разъем USB для воспроизведения музыки и быстрой зарядки

        Новый универсальный интерфейс зарядки Philips USB подает 1 А тока на мобильные устройства, чего достаточно для зарядки аккумулятора перед интенсивным использованием. Программный протокол также предназначен для универсальной совместимости со всеми доступными на рынке смартфонами — зарядка начинается сразу же после подключения через USB-интерфейс.

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        Съемная передняя панель для защиты от кражи

        Съемная передняя панель для защиты от кражи

        ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора

        ЖК-дисплей высокой контрастности

        • Дисплей

          Тип
          Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей
          Подсветка кнопок
          Красные

        • Поддерживаемые медианосители

          Флэш-накопитель USB
          Да
          Карта памяти SD/SDHC
          Да
          Функция MP3 Link
          для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • WMA
          Поддержка меток ID3
          Название композиции, исполнитель, альбом
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
          Технология USB Direct/режимы SD
          • Воспроизведение/пауза
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Предыдущая/следующая
          • Повтор
          • Вперемешку

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • AM
          • FM стерео
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автопоиск и сохранение
          Количество предустановок радиостанций
          18 (FM), 12 (AM)
          RDS
          • Название станции
          • Тип программы
          • Новости и обстановка на дороге
          • Авточастота

        • Звук

          Эквалайзер
          Двухполосный
          Настройки эквалайзера
          • Classic
          • Джаз
          • Поп
          • Рок
          • Плоский
          • Оптимально
          • Техно
          • Пользовательский
          Улучшение звука
          • MAX Sound
          • Динамическое усиление басов
          • Music Zone
          Выходная мощность (макс.)
          50 Вт x 4 канала
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          22 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений — 10 %)

        • Подключения

          Выход предусилителя
          1 пара тыловых разъемов RCA (Л/П)

        • Безопасность/защита от кражи

          Передняя панель
          Съемный

        • Аксессуары

          Пульт ДУ
          Не входит в комплект
          Инструкция по эксплуатации
          • Английский
          • Голландский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          Краткое руководство пользователя
          Английский, французский, голландский, немецкий, итальянский, испанский, португальский

        • Питание

          Источник питания
          12 В постоянного тока
          Быстрая зарядка USB
          5 В 1 А (макс.)

        • Размеры

          Глубина продукта
          90  миллиметра
          Высота продукта
          58  миллиметра
          Ширина продукта
          188  миллиметра
          Шасси
          Стандарт 1 Din
          Размеры изделия (с панелью)
          188 x 58 x 120 мм (Ш x В x Г)

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