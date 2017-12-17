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    Автомобильная аудиосистема

    CE235BT/05
    • Живая музыка в машине Живая музыка в машине Живая музыка в машине
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      SDHC

      Автомобильная аудиосистема

      CE235BT/05

      Живая музыка в машине

      Слушайте музыку с различных источников в автомобиле с помощью системы Philips CE235BT. Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов. Узнать обо всех преимуществах

      Автомобильная аудиосистема

      Живая музыка в машине

      Слушайте музыку с различных источников в автомобиле с помощью системы Philips CE235BT. Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов. Узнать обо всех преимуществах

      Живая музыка в машине

      Слушайте музыку с различных источников в автомобиле с помощью системы Philips CE235BT. Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов. Узнать обо всех преимуществах

      Автомобильная аудиосистема

      Живая музыка в машине

      Слушайте музыку с различных источников в автомобиле с помощью системы Philips CE235BT. Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов. Узнать обо всех преимуществах

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        Автомобильная аудиосистема

        Автомобильная аудиосистема

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        Итого:

        Живая музыка в машине

        Одержимые звуком

        • USB/SDHC
        • Bluetooth
        • Звук без потерь качества
        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

        Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

        Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

        Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

        Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

        Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

        Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

        Разъем USB для воспроизведения музыки и быстрой зарядки

        Разъем USB для воспроизведения музыки и быстрой зарядки

        Новый универсальный интерфейс зарядки Philips USB подает 1 А тока на мобильные устройства, чего достаточно для зарядки аккумулятора перед интенсивным использованием. Программный протокол также предназначен для универсальной совместимости со всеми доступными на рынке смартфонами — зарядка начинается сразу же после подключения через USB-интерфейс.

        Поддержка форматов без потери качества для чистого и естественного звучания

        Поддержка форматов без потери качества для чистого и естественного звучания

        FLAC (Free Lossless Audio Codec) — это аудиокодек для сжатия цифрового аудиосигнала без потери качества. Цифровой аудиосигнал при сжатии алгоритмом FLAC теряет около половины размера файла и может быть извлечен в формате, идентичном оригинальной звуковой дорожке, что обеспечивает чистое и естественное звучание.

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        Съемная передняя панель для защиты от кражи

        Съемная передняя панель для защиты от кражи

        ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора

        ЖК-дисплей высокой контрастности

        • Дисплей

          Тип
          Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей
          Подсветка кнопок
          Синий

        • Поддерживаемые медианосители

          Флэш-накопитель USB
          Да
          Карта памяти SD/SDHC
          Да
          Функция MP3 Link
          для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
          Потоковая передача музыки через Bluetooth
          Да

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • FLAC
          • WAV
          Поддержка меток ID3
          Название композиции, исполнитель, альбом
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
          Режимы USB/SDHC
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Повтор
          • Вперемешку

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • AM
          • FM стерео
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автопоиск и сохранение
          Количество предустановок радиостанций
          18(FM), 12(AM), с резервной памятью на случай отключения питания
          RDS
          • Название станции
          • Тип программы
          • Новости и обстановка на дороге
          • Авточастота

        • Звук

          Эквалайзер
          Двухполосный
          Настройки эквалайзера
          • Classic
          • Джаз
          • Поп
          • Рок
          • Плоский
          • Оптимально
          • Техно
          • Пользовательский
          Улучшение звука
          • MAX Sound
          • Динамическое усиление басов
          • Music Zone
          Выходная мощность (макс.)
          50 Вт x 4 канала
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          22 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений — 10 %)

        • Подключения

          Микрофон
          • Встроенный микрофон
          • Разъем для внешнего микрофона
          Выход предусилителя
          1 пара разъемов RCA (L/R)
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • Громкая связь
          Версия Bluetooth
          2.0 + EDR
          Разъем подключения проводного пульта ДУ
          Да

        • Безопасность/защита от кражи

          Передняя панель
          Съемный

        • Аксессуары

          Пульт ДУ
          Не входит в комплект
          Инструкция по эксплуатации
          • Английский
          • Голландский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          Краткое руководство пользователя
          Английский, французский, голландский, немецкий, итальянский, испанский, португальский

        • Питание

          Источник питания
          12 В постоянного тока
          Быстрая зарядка USB
          5 В 1 А (макс.)

        • Размеры

          Шасси
          Стандарт 1 Din
          Размеры изделия (с панелью)
          188 x 58 x 120 мм (Ш x В x Г)
          Размеры изделия (без панели)
          188 x 58 x 95 мм (Ш x В x Г)

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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