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Больше не доступен
CED780/51
Живая музыка и видео в автомобиле
На полноцветном дисплее Philips CED780 с диагональю 17,8 см (7") можно просматривать видеоролики и фотографии в салоне автомобиля. А встроенный ресивер с Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.
Сенсорный экран WVGA 17,8 см (7")
Bluetooth
Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.
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