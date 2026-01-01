Живая музыка и видео в автомобиле

На полноцветном дисплее Philips CED780 с диагональю 17,8 см (7") можно просматривать видеоролики и фотографии в салоне автомобиля. А встроенный ресивер с Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.