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Больше не доступен

Автомобильная аудио-/видеосистема

CED780/51

Живая музыка и видео в автомобиле

На полноцветном дисплее Philips CED780 с диагональю 17,8 см (7") можно просматривать видеоролики и фотографии в салоне автомобиля. А встроенный ресивер с Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.

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Одержимые звуком

Живая музыка и видео в автомобиле

  • Сенсорный экран WVGA 17,8 см (7")

  • Bluetooth

Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения

Аудиовыход для подключения усилителя

Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

Технические характеристики

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