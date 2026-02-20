Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Аудиосистемы для автомобиля
Все серии
Автомобильная аудио-/видеосистема
Больше не доступен
Поддержка
CED780/51
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Краткое руководство
Локализованная торговая брошюра
Все (3)
Этот плеер поддерживает карту SDHC?
Какие карты SD поддерживает система Philips?
Как очищать устройство от загрязнений?
Проверьте условия гарантийного обслуживания
Гарантия
Узнайте о гарантийном покрытии, условиях и положениях Philips. Найдите подробную информацию о товарах, на которые распространяется гарантия, и вариантах обслуживания.
Связаться с Philips
Мы готовы помочь