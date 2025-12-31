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Больше не доступен

CarStudioАвтомобильная аудиосистема

CEM2220BT/12

Живая музыка в машине

Слушайте музыку с различных источников в автомобиле с помощью системы Philips CEM2220BT. Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи.

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Одержимые звуком

Живая музыка в машине

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Съемная передняя панель для защиты от кражи

Съемная передняя панель для защиты от кражи

Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Технические характеристики

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  • 🔓 Ранний доступ к Чёрной пятнице открыт!
  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года