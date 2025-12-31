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Больше не доступен
CEM2220BT/12
Живая музыка в машине
Слушайте музыку с различных источников в автомобиле с помощью системы Philips CEM2220BT. Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи.
Bluetooth
USB
CD
Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.
Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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