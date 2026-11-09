Ранний доступ к Чёрной пятнице
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Аудиосистемы для автомобиля
Все серии
CarStudio Автомобильная аудиосистема
Больше не доступен
Поддержка
CEM2220BT/12
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Все (1)
Можно ли пользоваться устройством в автомобиле?
Смартфон не подключается к системе по Bluetooth
Что делать, если невозможно извлечь диск из устройства?
Сохраненные радиостанции в магнитоле Philips удалены
Проверьте условия гарантийного обслуживания
Гарантия
Узнайте о гарантийном покрытии, условиях и положениях Philips. Найдите подробную информацию о товарах, на которые распространяется гарантия, и вариантах обслуживания.
Связаться с Philips
Мы готовы помочь