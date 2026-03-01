    Гладкая кожа, универсальный и бережный уход за телом.

      Epilator Series 9000 Беспроводной эпилятор: влажная и сухая эпиляция

      BRE728/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Гладкая кожа, универсальный и бережный уход за телом.

      С нашим самым эффективным эпилятором ваша кожа будет невероятно нежной. Представляем первый в мире эпилятор с технологией ProGuide, которая обеспечит обзор на 360° для эффективной и бережной обработки кожи. Это не просто эпилятор — это комплексный инструмент для удаления волос и ухода за телом.

      Epilator Series 9000 Беспроводной эпилятор: влажная и сухая эпиляция

      Epilator Series 9000
      Epilator Series 9000

      Беспроводной эпилятор: влажная и сухая эпиляция

      Получите дополнительный год сервиса


      Зарегистрируйте эпилятор в системе My Philips в течение 90 дней с момента покупки и получите дополнительный год сервиса.

      Узнать больше

      Получите дополнительный год сервиса


      Зарегистрируйте эпилятор в системе My Philips в течение 90 дней и получите дополнительный год сервиса.

      Узнать больше

      Гладкая кожа, универсальный и бережный уход за телом.

      Идеально гладкая кожа на срок до 4 недель.

      • Для влажного и сухого бритья
      • Для ног, тела, зоны бикини и стоп
      • Больше, чем просто эпилятор
      • Всего 9 насадок
      Гладкая кожа до 4 недель

      Гладкая кожа до 4 недель

      Наслаждайтесь бережной и комфортной процедурой удаления волосков. Больше не нужно ждать, пока они отрастут, — удаляйте волоски в 3 раза короче минимальной длины для удаления восковыми полосками.

      ProGuide. Меньше боли и больше комфорта для кожи*

      ProGuide. Меньше боли и больше комфорта для кожи*

      Первый в мире эпилятор с технологией ProGuide, которая обеспечит обзор на 360° для эффективной и бережной обработки кожи. ProGuide позволяет точно использовать эпилятор с углом обработки 75° для оптимального результата, поддерживая кожу чуть натянутой для оптимального комфорта. LED-подсветка на 360° поможет не пропустить незаметные волоски.

      Эффективно и быстро. Подсветите, заметьте, удалите.

      Эффективно и быстро. Подсветите, заметьте, удалите.

      Оцените эффективный и быстрый результат с технологией Double Action. Керамические пинцеты захватывают даже самые короткие волоски от 0,5 мм без лишнего давления— просто проведите прибором по коже. Встроенная LED-подсветка поможет не пропустить незаметные волоски. Обработка обеих голеней займет менее 6 минут.

      Больше, чем просто эпилятор: полноценный уход за телом.

      Больше, чем просто эпилятор: полноценный уход за телом.

      Наслаждайтесь моментами персонального ухода и домашнего расслабления — от удаления волос до комплексного ухода за телом.

      Подходит для использования в душе

      Подходит для использования в душе

      Как в душе, так и перед раковиной — выбирайте влажную или сухую эпиляцию согласно вашим предпочтениям. Теплая вода расслабит кожу и сделает процедуру более комфортной. Рукоятка с нескользящей текстурой поможет не выронить бритву в душе.

      Отшелушивание поможет сделать кожу нежнее

      Отшелушивание поможет сделать кожу нежнее

      Бережно отшелушивает кожу, делая ее более нежной и предотвращая появление вросших волосков — гораздо быстрее, чем отшелушивать кожу вручную.

      Гладкая кожа стоп за несколько минут

      Гладкая кожа стоп за несколько минут

      Поворотная пилка-диск для педикюра поможет сделать ваши стопы и пяточки гораздо более нежными уже через 5 минут.

      Без лишних усилий. 60 мин без подзарядки аккумулятора. Без проводов.

      Без лишних усилий. 60 мин без подзарядки аккумулятора. Без проводов.

      Оцените до 60 минут работы без подзарядки аккумулятора. Больше не нужно прерывать сеанс, а провода не мешают заботиться о себе — вам будет легко добираться даже до труднодоступных участков. Новый дизайн имеет матовое покрытие и рукоятку с нескользящей текстурой, чтобы вы точно не выронили прибор в душе.

      Купите один раз — и пользуйтесь долгие годы**

      Купите один раз — и пользуйтесь долгие годы**

      Разовая покупка на долгие годы.

      Бережное бритье чувствительных участков кожи.

      Завершите обработку чувствительных участков с дополнительной насадкой для бритья и насадкой-триммером. Без порезов и ссадин.

      Уверенность начинается здесь: подравнивайте и делайте контуры для создания образа

      Уверенно подравнивайте волосы и делайте контуры — ухаживайте за зоной бикини с комплектной головкой триммера и насадкой-гребнем.

      • Аксессуары

        Чехол
        Да
        Насадка для пилинга тела
        Да
        Насадка-триммер для линии бикини
        Да
        Гребень для бикини-триммера
        Да
        Насадка-гребень
        Да
        Головка эпилятора
        Да
        ProGuide
        Да
        Насадка для педикюра
        Да
        Бритвенная головка
        Да

      • Мощность

        Зарядка
        3 часа
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Быстрая зарядка
        Да
        Время работы от аккумулятора
        60 минут

      • Технические характеристики

        Напряжение
        5 В / 1,5 А
        Количество пинцетов
        32
        Кабель USB-A
        Да
        Эпиляция на скорости 1
        64 000 в минуту
        Эпиляция на скорости 2
        70 400 в минуту
        Адаптер электропитания
        Нет

      • Особенности

        Режимы скорости
        2

      • Удобство использования

        Беспроводной
        Да
        Для влажного и сухого бритья
        Да
        Светодиодный
        Да

      • по сравнению с обработкой без ProGuide.
      • * с гарантией на 2 года.

