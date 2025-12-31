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CP9914
Создает вакуум, необходимый для сцеживания
Эта силиконовая диафрагма создает вакуум, необходимый для сцеживания грудного молока. Используется с электрическими молокоотсосами.
Молокоотсосы
Белая
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.