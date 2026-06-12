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Все серии

  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Электрическая звуковая зубная щетка

HX6800/44

HX680B

4.7
| (141) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт
Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Белоснежная улыбка. Бережный уход.

  • Встроенный датчик давления

  • 1 режим чистки

  • Функция BrushSync

Более белые зубы всего через одну неделю

Более белые зубы всего через одну неделю

Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.7

из 5

141

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

12/06/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Файна зубна щітка

Задоволений результатом. Подобається таймер із проміжними сигналами кожні 30 секунд, нагадування про необхідність змінити насадку. Окремо відзначу швидкість зарядки.

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300

Date of Use 2026-05-26

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300

Date of Use 2026-05-26

20/08/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Саме таку зубну щітку рекомендував парадонтолог моєму чоловікові, бо вона ультразвукова і робить рухи від десни, ніби вимітає та є контроль нажиму на щітку - це ідеально для чутливих десен. Є таймер на 2 хвилини. Класно її брати у подорожжі - вона компактна, заряду вистачає днів на 10, і ми удвох з чоловіком користуємось однією щіткою (просто міняємо насадки).

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300

05/07/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Гарна та практична щітка

Подобається ця щітка, зручна в користуванні. Користуюся більше 2х тижнів, недоліків не помітила

Плюсы

недоліків під час користування не знайдено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6806/04 серії ProtectiveClean 4300

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6806/04 серії ProtectiveClean 4300

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      Примечания

      1. Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой