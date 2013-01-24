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    Автомобильная аудиосистема

    CSM102/12
    • Простая и удобная навигация к пункту назначения Простая и удобная навигация к пункту назначения Простая и удобная навигация к пункту назначения
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      Автомобильная аудиосистема

      CSM102/12

      Простая и удобная навигация к пункту назначения

      Благодаря высокочувствительной антенне система Philips CSM102 обеспечивает точную навигацию и поможет вам без труда добраться до места назначения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Автомобильная аудиосистема

      Простая и удобная навигация к пункту назначения

      Благодаря высокочувствительной антенне система Philips CSM102 обеспечивает точную навигацию и поможет вам без труда добраться до места назначения.

      Простая и удобная навигация к пункту назначения

      Благодаря высокочувствительной антенне система Philips CSM102 обеспечивает точную навигацию и поможет вам без труда добраться до места назначения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Автомобильная аудиосистема

      Простая и удобная навигация к пункту назначения

      Благодаря высокочувствительной антенне система Philips CSM102 обеспечивает точную навигацию и поможет вам без труда добраться до места назначения.

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        Автомобильная аудиосистема

        Итого:

        Простая и удобная навигация к пункту назначения

        Технические характеристики

        • Подключения

          Навигация
          GPS-антенна (в комплекте)

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