Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Воздухопоток вентилятора 2230 м3/ч
Пульт ДУ
Высота 105 см и тонкий дизайн
Можно использовать как аромадиффузор
Благодаря широкому и высокому отверстию для прохождения воздуха устройство обеспечивает максимальный охват и быстро охладит воздух во всей комнате. Благодаря углу поворота на 60 градусов оно захватит даже труднодоступные участки, чтобы у вас в комнате было прохладно и уютно.
Подберите свой идеальный режим работы вентилятора — от мягкого дуновения до мощного потока воздуха, используя 3 режима скорости. Три универсальных режима (Обычный, "Бриз" и Тихий ночной) позволяют настроить прибор для создания максимально комфортной для вас обстановки.
На громкости 28 дБ этот вентилятор в режиме минимальной скорости работает даже тише звука шепота. Наслаждайтесь отсутствием лишнего шума во время работы, чтения и даже сна.
4.7
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Плюсы
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Минусы
Ще не знайшов
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
24/06/2024
Україна
Проверенный покупатель
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Плюсы
За її
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Feiadem
08/07/2024
Україна
Проверенный покупатель
Вентилятор чудовий
З моменту покупки все працює на ура, використовуємо в основному на 2 швидкості (оптимально для нас). Дуже зручно що є пульт, можна спокійно виставити таймер і спатоньки. Окрема радість це аромаматищатор
Минусы
Трішки дорогувато
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
(1) Эфирные масла не входят в комплект поставки этого изделия.
(2) Средний уровень шума, на основании IEC 60704-2-7:2020.