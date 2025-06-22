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  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение
  • Мощное и тихое охлаждение

Серия 5000Колонный вентилятор

CX5535/00

4.7
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Мощное и тихое охлаждение
Наслаждайтесь мощным охлаждением при минимальном уровне шума и энергопотреблении. Этот вентилятор с системой автоповорота быстро охладит воздух во всей комнате. Также можно использовать его для ароматизации воздуха.
Посмотреть все преимущества

Эффективность, качество и комфорт

Мощное и тихое охлаждение

  • Воздухопоток вентилятора 2230 м3/ч

  • Пульт ДУ

  • Высота 105 см и тонкий дизайн

  • Можно использовать как аромадиффузор

Мощный воздухопоток для комфортного охлаждения

Мощный воздухопоток для комфортного охлаждения

Благодаря широкому и высокому отверстию для прохождения воздуха устройство обеспечивает максимальный охват и быстро охладит воздух во всей комнате. Благодаря углу поворота на 60 градусов оно захватит даже труднодоступные участки, чтобы у вас в комнате было прохладно и уютно.

Режим под любое настроение

Режим под любое настроение

Подберите свой идеальный режим работы вентилятора — от мягкого дуновения до мощного потока воздуха, используя 3 режима скорости. Три универсальных режима (Обычный, "Бриз" и Тихий ночной) позволяют настроить прибор для создания максимально комфортной для вас обстановки.

Сверхтихая работа при всего 28 дБ

Сверхтихая работа при всего 28 дБ

На громкости 28 дБ этот вентилятор в режиме минимальной скорости работает даже тише звука шепота. Наслаждайтесь отсутствием лишнего шума во время работы, чтения и даже сна.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.7

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Плюсы

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Минусы

Ще не знайшов

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

24/06/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Плюсы

За її

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

08/07/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Вентилятор чудовий

З моменту покупки все працює на ура, використовуємо в основному на 2 швидкості (оптимально для нас). Дуже зручно що є пульт, можна спокійно виставити таймер і спатоньки. Окрема радість це аромаматищатор

Минусы

Трішки дорогувато

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

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      Примечания

      1. (1) Эфирные масла не входят в комплект поставки этого изделия.

      2. (2) Средний уровень шума, на основании IEC 60704-2-7:2020.