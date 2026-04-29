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Серия 5000 Колонный вентилятор
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CX5535/00
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Все (9)
Пульт ДУ колонного вентилятора Philips не работает
Грязь на передней решетке вентилятора Philips
Вентилятор Philips работает слишком громко
Вентилятор Philips испускает странный запах
Не могу включить/выключить колонный вентилятор Philips
Оригинальные PhilipsВатки для ароматических масел
Аромат эфирных масел с вентилятора Philips слишком слабый или отсутствует
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