Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
FY5100/00
Расслабление с каждым вдохом
Наполните воздух ароматом ваших любимых эфирных масел с помощью оригинальных ваток Philips для ароматических масел. Они идеально подходят для работы с прибором и обеспечивают долговечное выделение интенсивного аромата без нарушения оптимальной работы вашего прибора.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ватки для ароматических масел
итого
recurring payment
Эти ватки для ароматических масел совместимы с увлажнителями серий 1000 и 5000, осушителями серии 3000 и вентиляторами серии 5000. Модель вашего продукта можно найти на нижней стороне устройства.
Для оптимального результата всегда используйте оригинальные ватки Philips для ароматических масел. Они гарантируют эффективную работу и оптимальное распределение аромата по всему помещению.
Дополнительный аромадиффузор позволит вам создать идеальную обстановку для расслабления и поддержания здоровья. 2–3 капли эфирного масла придадут воздуху в помещении приятный аромат —днем и ночью.
Эти ватки для ароматических масел обеспечивают стабильную защиту вашего увлажнителя воздуха на период до одного месяца в зависимости от частоты использования. Для оптимальных результатов ароматерапии рекомендуем заменять ватку для ароматических масел при выбору другого эфирного масла.
Подключите устройство к приложению Air+ и легко заказывайте аксессуары, когда это необходимо.
Общие характеристики
Вес и размеры
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.