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      Оригинальные ватки для эфирных масел Ватки для ароматических масел

      FY5100/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Расслабление с каждым вдохом

      Наполните воздух ароматом ваших любимых эфирных масел с помощью оригинальных ваток Philips для ароматических масел. Они идеально подходят для работы с прибором и обеспечивают долговечное выделение интенсивного аромата без нарушения оптимальной работы вашего прибора.

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      Оригинальные ватки для эфирных масел Ватки для ароматических масел

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      Оригинальные ватки для эфирных масел
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      Оригинальные ватки для эфирных масел

      Ватки для ароматических масел

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      Расслабление с каждым вдохом

      Ватки для ароматических масел (24 шт.)

      • Для климатических решений Philips
      • Срок службы 24 месяца
      • В упаковке: 24 ватки для аромамасел
      • Оригинал: ватки Philips для аромамасел
      Для климатических решений Philips

      Для климатических решений Philips

      Эти ватки для ароматических масел совместимы с увлажнителями серий 1000 и 5000, осушителями серии 3000 и вентиляторами серии 5000. Модель вашего продукта можно найти на нижней стороне устройства.

      Оригинальные ватки Philips для аромамасел для оптимальной эффективности

      Оригинальные ватки Philips для аромамасел для оптимальной эффективности

      Для оптимального результата всегда используйте оригинальные ватки Philips для ароматических масел. Они гарантируют эффективную работу и оптимальное распределение аромата по всему помещению.

      Свежий воздух у вас дома с эфирными маслами

      Свежий воздух у вас дома с эфирными маслами

      Дополнительный аромадиффузор позволит вам создать идеальную обстановку для расслабления и поддержания здоровья. 2–3 капли эфирного масла придадут воздуху в помещении приятный аромат —днем и ночью.

      До 24 месяцев использования

      До 24 месяцев использования

      Эти ватки для ароматических масел обеспечивают стабильную защиту вашего увлажнителя воздуха на период до одного месяца в зависимости от частоты использования. Для оптимальных результатов ароматерапии рекомендуем заменять ватку для ароматических масел при выбору другого эфирного масла.

      Подключитесь к приложению Air+ ­для еще большего удобства

      Подключитесь к приложению Air+ ­для еще большего удобства

      Подключите устройство к приложению Air+ ­и легко заказывайте аксессуары, когда это необходимо.

      • Общие характеристики

        Тип изделия
        Ватки для ароматических масел
        В комплекте
        24 ватки для ароматических масел
        Срок службы
        24 месяца

      • Вес и размеры

        Высота изделия
        4 мм
        Вес продукта
        0,033 кг
        Вес в упаковке
        0,0412 кг
        Длина изделия
        20 мм
        Ширина изделия
        26 мм
      Badge-D2C

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