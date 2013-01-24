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    док-станция для iPod/iPhone

    DC295/12
    Общая оценка / 5
    • Просыпайтесь под любимую музыку Просыпайтесь под любимую музыку Просыпайтесь под любимую музыку
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      док-станция для iPod/iPhone

      DC295/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку с вашего iPod/iPhone/iPad с коннектором Lightning или под выпуск новостей по радио. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция для iPod/iPhone

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку с вашего iPod/iPhone/iPad с коннектором Lightning или под выпуск новостей по радио. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку с вашего iPod/iPhone/iPad с коннектором Lightning или под выпуск новостей по радио. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция для iPod/iPhone

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку с вашего iPod/iPhone/iPad с коннектором Lightning или под выпуск новостей по радио. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах

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        док-станция для iPod/iPhone

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Просыпайтесь под любимую музыку

        благодаря док-станции для iPod/iPhone/iPad

        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone/iPad
        • FM, два будильника
        • 10 Вт, сохранение времени/будильника
        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone

        Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone

        Теперь, благодаря пульту ДУ "все в одном" от Philips можно без труда управлять сотнями композиций на аудиосистеме Philips и iPod/iPhone одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Понятное использование обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Алюминиевый корпус

        Корпус этой музыкальной системы Philips изготовлен из литого алюминия и поэтому имеет малый вес и способен выдерживать высокие температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, такой корпус прочен и надежен.

        Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

        В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

        Технические характеристики

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone 5
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch 5 поколения
          • iPod nano 7 поколения

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          • iPad Air 2
          • iPad mini 2
          • iPad mini 4
          • iPad Pro

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod
          • Перемотка вперед/назад
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Частотный диапазон
          87,5-108  МГц
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM

        • Часы

          Тип
          Цифровые
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Док-станция
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Повтор будильника через 24 часа
          Да
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 мин.
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Комфорт

          Пульт ДУ
          Многофункциональность
          Тип дисплея
          ЖК
          Цвет подсветки
          Белый
          Расширенные возможности дисплея
          Управление яркостью

        • Звук

          Улучшение звука
          • Цифровое управление звуком
          • Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 5 Вт
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2
          Основная АС
          Акустическая система Bass Reflex

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Питание

          Электропитание
          100-240 В 50/60 Гц
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока, 10 В, 1,8 А
          Запасная батарея
          AA (не входит в комплект)
          Количество батарей
          2

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          263 x 163 x 135  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          319 x 227 x 185 мм
          Вес
          1,13  кг
          Вес, включая упаковку
          2,1  кг

        • Аксессуары

          Пульт ДУ
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да
          Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Да

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