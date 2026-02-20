КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

док-станция для iPod/iPhone

Больше не доступен

Поддержка

док-станция для iPod/iPhone

DC295/12

док-станция для iPod/iPhone

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Краткое руководство

  • PDF файл, 882.3 kB
  • 27 November 2023

Руководство с важными сведениями

  • PDF файл, 647.9 kB
  • 14 December 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь