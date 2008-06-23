Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком
Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком
Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников! Узнать обо всех преимуществах
Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком
Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком
Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников! Узнать обо всех преимуществах
система развлечений с док-станцией
Итого:
Датчик ускорения в iPod touch автоматически оптимизирует отображение содержимого. Когда вы поворачиваете iPod touch из книжной ориентации в альбомную, датчик ускорения распознает движение и автоматически меняет картинку на дисплее. Встроенная док-станция для iPod на системе Philips предназначена специально для этой функции — можно изменять ориентацию изображения для удобного просмотра веб-страниц, фотографий или видеоклипов в правильном формате на экране iPod touch.
Технология wOOx обеспечивает создание превосходного звучания басов, захватывая и усиливая низкочастотные звуки, что приводит к кардинальному улучшению басов и ощущений от звучания.
Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.
Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB или слот для карт памяти SD. Вставьте устройство в порт USB или используйте слот SD/MMC для карты SD/MMC на аудиосистеме Philips, цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми воспоминаниями с друзьями и близкими!
Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.
Теперь, благодаря общему пульту ДУ Philips можно без труда управлять сотнями композиций аудиосистемы Philips и iPod одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Интуитивно понятная навигация обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Совместимость с iPod
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Звук
Громкоговорители
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры