Установите iPod touch в портретном или альбомном положении

Датчик ускорения в iPod touch автоматически оптимизирует отображение содержимого. Когда вы поворачиваете iPod touch из книжной ориентации в альбомную, датчик ускорения распознает движение и автоматически меняет картинку на дисплее. Встроенная док-станция для iPod на системе Philips предназначена специально для этой функции — можно изменять ориентацию изображения для удобного просмотра веб-страниц, фотографий или видеоклипов в правильном формате на экране iPod touch.