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Больше не доступен

система развлечений с док-станцией

DC910/12

Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

Смотрите видеозаписи правильно - повернув свой iPod из портретного в альбомное положение на док-станции системы развлечений Philips DC910. К тому же двойные громкоговорители с технологией wOOx обеспечивают глубокие мощные басы для всей вашей музыки - с любых источников!

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из акустических систем с технологией wOOx

Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

  • Поворачивающаяся док-станция

  • Слот для USB и карт памяти SD

Двойные громкоговорители с технологией wOOx для улучшенных басов

Двойные громкоговорители с технологией wOOx для улучшенных басов

Технология wOOx обеспечивает создание превосходного звучания басов, захватывая и усиливая низкочастотные звуки, что приводит к кардинальному улучшению басов и ощущений от звучания.

Общая вых. мощность 30 Вт RMS

Общая вых. мощность 30 Вт RMS

Установите iPod touch в портретном или альбомном положении

Установите iPod touch в портретном или альбомном положении

Датчик ускорения в iPod touch автоматически оптимизирует отображение содержимого. Когда вы поворачиваете iPod touch из книжной ориентации в альбомную, датчик ускорения распознает движение и автоматически меняет картинку на дисплее. Встроенная док-станция для iPod на системе Philips предназначена специально для этой функции — можно изменять ориентацию изображения для удобного просмотра веб-страниц, фотографий или видеоклипов в правильном формате на экране iPod touch.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
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