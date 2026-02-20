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Краткое руководство по установке
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Можно ли заряжать плеер iPod от устройства?
На дисплее отображается "Устройство не поддерживается"
Почему будильник не работает?
Некоторые файлы на USB не отображаются
Почему плеер iPod не распознается устройством?
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