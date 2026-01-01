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Больше не доступен

Компонентная система Hi-Fi

DCM713/12

Одержимые звуком

Проигрывайте музыку и одновременно заряжайте ваш iPhone/iPod с компонентной системой Hi-Fi от Philips. Превосходная черная глянцевая акустическая система и стильный алюминиевый корпус выглядят великолепно, а купольные динамики обеспечивают четкий и естественный звук.

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Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

Одержимые звуком

  • док-станция для iPhone/iPod

  • Купольный динамик ВЧ

  • 100 Вт

Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Купольный динамик ВЧ для четкого и естественного звука

Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Технические характеристики

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