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Все серии

  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series

Новинка

Серия 3000Осушитель воздуха

DE3306/11

Долой затхлые запахи. Да здравствуют приятные ароматы.

Этот мощный осушитель воздуха восстанавливает оптимальный уровень влажности за считанные минуты, одновременно высушивая вашу деликатную одежду быстрее и бережнее. Наполните воздух вашими любимыми эфирными маслами и наслаждайтесь свежестью и здоровьем в вашем доме.

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Осушитель воздуха с освежающим ароматизатором

Долой затхлые запахи. Да здравствуют приятные ароматы.

  • Осушает воздух до 34,3 л/день

  • Эффективен в помещениях до 150 м³

  • От 90 % до здоровых 60 % относительной влажности всего за 16 минут

  • Интеллектуально адаптируется к качеству воздуха в помещении

  • Экологичный и при этом мощный

Снижает влажность, предотвращает плесень и устраняет затхлый запах

Снижает влажность, предотвращает плесень и устраняет затхлый запах

Разработан для быстрого восстановления здорового микроклимата в помещении. Эффективно удаляет влагу, борется с плесенью, грибком, конденсатом и затхлым запахом. Предотвращает рост аллергенов и защищает ваш дом от повреждений, связанных с избыточной влажностью.

Удаляет до 34,3 л/день (1), или 62 бутылки воды (2)

Удаляет до 34,3 л/день (1), или 62 бутылки воды (2)

Извлекает до 34,3 л влаги из воздуха ежедневно, идеально подходит для помещений до 150 м³ (3). Снижает влажность с нездоровых 90 % до комфортных 60 % всего за 16 минут (4). Вместительный резервуар для воды объемом 4 л обеспечивает длительную работу без необходимости частого опорожнения.

Модуль для домашней ароматерапии

Модуль для домашней ароматерапии

Устраняйте затхлый запах от плесени, влажных ковров и мебели, эффективно снижая избыточную влажность. Наполните воздух вашими любимыми эфирными маслами, чтобы наслаждаться освежающими приятными ароматами.

Технические характеристики

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Примечания

  1. (1) Протестировано сертифицированной сторонней организацией по стандарту GB/T19411-2003 при 35 °C и 90 % относительной влажности.

  2. (2) Рассчитано на основе скорости изменения относительной влажности, разделенной на стандартную бутылку питьевой воды объемом 550 мл.

  3. (3) Подходящая площадь осушения рассчитана по стандарту JEM1411:1998 (категория бетонных современных квартир) с высотой потолка 2,5 м

  4. (4) Расчет: 20 м³, от 60 % относительной влажности при 27 °C, протестировано сторонней лабораторией по стандарту GB/T 19411-2003. Результаты могут отличаться из-за естественной вентиляции, выделения/поглощения влаги и колебаний температуры.

  5. (5) По сравнению с естественной сушкой белья в помещении, тест Philips.

  6. (6) Протестировано с 20 синтетическими футболками, тест Philips

  7. (7) Расчет: потенциал глобального потепления (GWP) R134a (1 300) и R290 (<3)