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Новинка
DE3306/11
Долой затхлые запахи. Да здравствуют приятные ароматы.
Этот мощный осушитель воздуха восстанавливает оптимальный уровень влажности за считанные минуты, одновременно высушивая вашу деликатную одежду быстрее и бережнее. Наполните воздух вашими любимыми эфирными маслами и наслаждайтесь свежестью и здоровьем в вашем доме.
Осушает воздух до 34,3 л/день
Эффективен в помещениях до 150 м³
От 90 % до здоровых 60 % относительной влажности всего за 16 минут
Интеллектуально адаптируется к качеству воздуха в помещении
Экологичный и при этом мощный
Разработан для быстрого восстановления здорового микроклимата в помещении. Эффективно удаляет влагу, борется с плесенью, грибком, конденсатом и затхлым запахом. Предотвращает рост аллергенов и защищает ваш дом от повреждений, связанных с избыточной влажностью.
Извлекает до 34,3 л влаги из воздуха ежедневно, идеально подходит для помещений до 150 м³ (3). Снижает влажность с нездоровых 90 % до комфортных 60 % всего за 16 минут (4). Вместительный резервуар для воды объемом 4 л обеспечивает длительную работу без необходимости частого опорожнения.
Устраняйте затхлый запах от плесени, влажных ковров и мебели, эффективно снижая избыточную влажность. Наполните воздух вашими любимыми эфирными маслами, чтобы наслаждаться освежающими приятными ароматами.
Отзывы
(1) Протестировано сертифицированной сторонней организацией по стандарту GB/T19411-2003 при 35 °C и 90 % относительной влажности.
(2) Рассчитано на основе скорости изменения относительной влажности, разделенной на стандартную бутылку питьевой воды объемом 550 мл.
(3) Подходящая площадь осушения рассчитана по стандарту JEM1411:1998 (категория бетонных современных квартир) с высотой потолка 2,5 м
(4) Расчет: 20 м³, от 60 % относительной влажности при 27 °C, протестировано сторонней лабораторией по стандарту GB/T 19411-2003. Результаты могут отличаться из-за естественной вентиляции, выделения/поглощения влаги и колебаний температуры.
(5) По сравнению с естественной сушкой белья в помещении, тест Philips.
(6) Протестировано с 20 синтетическими футболками, тест Philips
(7) Расчет: потенциал глобального потепления (GWP) R134a (1 300) и R290 (<3)