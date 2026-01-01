Удаляет до 34,3 л/день (1), или 62 бутылки воды (2)

Извлекает до 34,3 л влаги из воздуха ежедневно, идеально подходит для помещений до 150 м³ (3). Снижает влажность с нездоровых 90 % до комфортных 60 % всего за 16 минут (4). Вместительный резервуар для воды объемом 4 л обеспечивает длительную работу без необходимости частого опорожнения.