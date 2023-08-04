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      EP2339/40

      EP2339/40

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      EP2339/40

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      4 напитка одним касанием кнопки

      4 напитка одним касанием кнопки

      Наслаждайтесь кофе по 4 популярным рецептам: от классического эспрессо до американо и капучино — все это с идеальной крема, ароматикой и температурой. Также можно подать горячий кипяток для заваривания чая.

      Простой выбор кофе и персонализация

      Простой выбор кофе и персонализация

      Легко выбирайте любимые напитки на современном сенсорном экране с цветными значками. Регулируйте настройки приготовления с функцией My Coffee Choice, включая крепость напитка, объем и уровень молочной пены, — все согласно вашим предпочтениям.

      Шелковая пена с LatteGo из разных видов молока

      Шелковая пена с LatteGo из разных видов молока

      Одним касанием кнопки LatteGo автоматически готовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — все благодаря мощной технологии циклонного взбивания, которая подходит и для растительных видов молока.

      LatteGo, самая простая в очистке система подачи молока: 2 элемента, без трубки

      LatteGo, самая простая в очистке система подачи молока: 2 элемента, без трубки

      LatteGo — это самая простая в очистке система подачи молока, которая состоит из 2 элементов без трубки; ее очистка занимает всего 10 секунд под проточной водой или в посудомоечной машине. Philips не предлагает автоматические программы очистки, поскольку для них потребуется дополнительная очистка.

      На 40 % тише с SilentBrew без потери вкуса кофе

      На 40 % тише с SilentBrew без потери вкуса кофе

      Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark. 

      Насыщенный вкус с износостойкой керамической кофемолкой

      Насыщенный вкус с износостойкой керамической кофемолкой

      Раскройте все оттенки вкуса кофе с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Для надежных керамических жернов можно выбрать из 12 уровней помола — от мелкого до крупного.

      Простые инструкции и источники вдохновения в приложении HomeID

      Простые инструкции и источники вдохновения в приложении HomeID

      Узнайте всю необходимую информацию о вашей полностью автоматической кофемашине и откройте для себя мир вдохновляющих рецептов кофе с приложением HomeID.

      До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек кофе**, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
      Badge-D2C

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