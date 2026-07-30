Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips

Автомобильный пылесос Philips MiniVac FC6093/01 мощностью 12 В оснащен фильтром HEPA, который позволяет удерживать мельчайшие частицы пыли. Эта модель — идеальное решение для уборки в доме и автомобиле. Питание от аккумуляторов позволяет свободно перемещаться по дому, а возможность подключения к прикуривателю автомобиля увеличивает время работы для уборки в автомобиле.