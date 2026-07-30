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Больше не доступен
FC6093/01
Авто
12 В
Никель-металл-гидридные аккумуляторы (NiMh) являются экологически чистыми. Это значит, что они не содержат высокотоксичных материалов, что делает их безопасными для окружающей среды. К тому же аккумуляторы NiMh имеют больший срок службы.
Фильтр HEPA удерживает в пылесборнике токую пыль и микроскопических насекомых.
Благодаря специальной усовершенствованной конструкции Philips Mini Vac, с его мощным мотором, работает исключительно тихо. Низкий уровень шума позволяет производить уборку в любое необходимое вам время.
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