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MiniVac Ручной пылесос

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FC6093/01

MiniVac Ручной пылесос

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Handheld vacuum cleaner

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Автомобильный пылесос Philips MiniVac FC6093/01 мощностью 12 В оснащен фильтром HEPA, который позволяет удерживать мельчайшие частицы пыли. Эта модель — идеальное решение для уборки в доме и автомобиле. Питание от аккумуляторов позволяет свободно перемещаться по дому, а возможность подключения к прикуривателю автомобиля увеличивает время работы для уборки в автомобиле.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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