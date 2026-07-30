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Больше не доступен
FC6142/01
Батарея 4,8 В
Циклонная система, без мешка
Щелевая насадка, щетка и скребок
Влажное и сухое бритье
Philips Mini Vac можно хранить, поместив в зарядную базу, закрепленную на стене или стоящую на столе. Это обеспечивает постоянную зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе.
Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.
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