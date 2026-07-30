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Все серии

  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

Больше не доступен

MiniVacРучной пылесос

FC6142/01

Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 В. Система Wet&Dry позволяет убирать разлитые жидкости и сухую грязь, а насадка аэродинамической формы эффективно собирает пыль.
Посмотреть все преимущества

Система Wet & Dry и насадка аэродинамической формы

Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

  • Батарея 4,8 В

  • Циклонная система, без мешка

  • Щелевая насадка, щетка и скребок

  • Влажное и сухое бритье

Плоская зарядная база (стена, стол)

Плоская зарядная база (стена, стол)

Philips Mini Vac можно хранить, поместив в зарядную базу, закрепленную на стене или стоящую на столе. Это обеспечивает постоянную зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе.

Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

Технические характеристики

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