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MiniVac Ручной пылесос

Больше не доступен

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MiniVacРучной пылесос

FC6142/01

MiniVac Ручной пылесос

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6142/01 - English (US)

  • ZIP файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

  • PDF файл, 3.9 MB
  • 13 March 2026

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