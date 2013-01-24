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    MiniVac

    Ручной пылесос

    FC6145/01
    Общая оценка / 5
    • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
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      MiniVac Ручной пылесос

      FC6145/01
      Общая оценка / 5

      Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

      Превосходные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac мощностью 9,6 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      MiniVac Ручной пылесос

      Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

      Превосходные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac мощностью 9,6 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

      Превосходные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac мощностью 9,6 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      MiniVac Ручной пылесос

      Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

      Превосходные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac мощностью 9,6 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах

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        MiniVac

        MiniVac

        Ручной пылесос

        Итого:

        Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

        Циклонный фильтр и насадка аэродинамической формы

        • Аккумулятор 9,6 В
        • Циклонная система, без мешка
        • Щелевая насадка и щетка
        Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

        Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

        Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

        Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

        Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

        Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

        Мощные NiMH-аккумуляторы 9,6 В для длительной работы

        Мощные NiMH-аккумуляторы 9,6 В для длительной работы

        У мощных никель-металл-гидридных аккумуляторов* (NiMH) высокой емкости, установленных в пылесосе Philips MiniVac, не возникает проблем с "эффектом памяти". Этот эффект является причиной сокращения емкости аккумулятора. Таким образом MiniVac с NiMH-аккумуляторами работает дольше, чем приборы с NiCd-аккумуляторами, которые подвержены "эффекту памяти".

        Плоская зарядная база (стена, стол)

        Плоская зарядная база (стена, стол)

        Philips Mini Vac можно хранить, поместив в зарядную базу, закрепленную на стене или стоящую на столе. Это обеспечивает постоянную зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе.

        Изогнутая ручка для удобного захвата

        Изогнутая ручка для удобного захвата

        Philips Mini Vac оснащен изогнутой ручкой для максимально удобного захвата. Mini Vac можно держать самым удобным для Вас образом. Мягкое резиновое покрытие ручки обеспечивает удобство и универсальность захвата.

        Насадка снимается одним нажатием, что обеспечивает простоту очистки

        Насадка снимается одним нажатием, что обеспечивает простоту очистки

        Насадка пылесоса Philips MiniVac отсоединяется одним движением, что обеспечивает простоту и удобство очистки: теперь вам не придется касаться грязных частей прибора.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Фиолетовый
          Функциональный дизайн
          Полупрозрачная емкость для пыли

        • Высокое качество

          Время работы
          9  минут(ы)
          Уровень шума (Lc IEC)
          81  дБ
          Воздушный поток (макс)
          840  л/мин.
          Входная мощность (макс)
          95  Вт
          Мощность всасывания (макс.)
          19  Вт
          Вакуум (макс)
          4,1  кПа
          Напряжение батареи
          9,6  В
          Время зарядки
          16-18  часов

        • Фильтрация

          Система фильтрации
          Двухэтапная вихревая фильтрация
          Вместительность пылесборника
          0,5  л

        • Простота использования

          Особые функции
          • Индикатор зарядки
          • Удобная ручка

        • Насадки и принадлежности

          Прочие аксессуары
          Зарядная база

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