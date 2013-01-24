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Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Превосходные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac мощностью 9,6 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Превосходные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac мощностью 9,6 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах
Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Превосходные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac мощностью 9,6 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Превосходные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac мощностью 9,6 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах
Ручной пылесос
Итого:
Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.
Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
У мощных никель-металл-гидридных аккумуляторов* (NiMH) высокой емкости, установленных в пылесосе Philips MiniVac, не возникает проблем с "эффектом памяти". Этот эффект является причиной сокращения емкости аккумулятора. Таким образом MiniVac с NiMH-аккумуляторами работает дольше, чем приборы с NiCd-аккумуляторами, которые подвержены "эффекту памяти".
Philips Mini Vac можно хранить, поместив в зарядную базу, закрепленную на стене или стоящую на столе. Это обеспечивает постоянную зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе.
Philips Mini Vac оснащен изогнутой ручкой для максимально удобного захвата. Mini Vac можно держать самым удобным для Вас образом. Мягкое резиновое покрытие ручки обеспечивает удобство и универсальность захвата.
Насадка пылесоса Philips MiniVac отсоединяется одним движением, что обеспечивает простоту и удобство очистки: теперь вам не придется касаться грязных частей прибора.
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