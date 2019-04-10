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  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

Больше не доступен

PowerPro DuoРучной беспроводной "2 в 1"

FC6162/02

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Технология PowerCyclone поддерживает высокую мощность всасывания для отличной производительности. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием.
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Благодаря PowerCyclone и насадке TriActive Turbo

Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

  • 2 в 1

  • 12 В

  • Без мешков для мусора

  • 2 аксессуара

Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.

Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

Благодаря особому дизайну PowerPro Duo вы сможете без усилий очищать даже самые труднодоступные места, например, под диваном, кроватью или столом.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Супер пристрій для щоденного прибирання

Пилосос FC6162 функціональний пристрій, найбільш ефективний на твердих підлогах, хоча чудово справляється з килимовими покриттями з невеликим ворсом. Ідеальний для щоденного підтримання чистоти в домі, завжди під рукою, необхідно лише слідкувати за зарядкою батареї. Добре справляється з прибиранням авто, меблів.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

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      Примечания

      1. 3 Протестировано независимым институтом тестирования на эффективность очистки ковров и твердых напольных покрытий по сравнению с ручными беспроводными пылесосами "2 в 1" мощностью 12 В наиболее популярных марок; на основании данных независимого источника; июнь 2013 г.