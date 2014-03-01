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    PowerPro Duo

    Ручной беспроводной "2 в 1"

    FC6162/02
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    • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
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      PowerPro Duo Ручной беспроводной "2 в 1"

      FC6162/02
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        PowerPro Duo

        PowerPro Duo

        Ручной беспроводной "2 в 1"

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        Итого:

        Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

        Благодаря PowerCyclone и насадке TriActive Turbo

        • 2 в 1
        • 12 В
        • Без мешков для мусора
        • 2 аксессуара
        Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

        Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

        Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.

        Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

        Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

        Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

        Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

        Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

        Благодаря беспроводному режиму вы сможете свободно перемещать прибор. Уборка в любой комнате дома станет намного проще, и вам не придется беспокоиться о длине провода.

        Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

        Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

        Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с рукояткой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.

        Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

        Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

        Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.

        Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

        Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

        Благодаря особому дизайну PowerPro Duo вы сможете без усилий очищать даже самые труднодоступные места, например, под диваном, кроватью или столом.

        Функция "2 в 1": очистка полов и мебели

        Функция "2 в 1": очистка полов и мебели

        Функциональность конструкции 2-в-1 позволяет пользоваться пылесосом, держа его в руках, или с трубкой, чтобы легко чистить как пол, так и мебель.

        Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

        Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

        Уникальная конструкция контейнера для сбора пыли позволяет выбрасывать пыль прямо в мусорное ведро. Благодаря простой системе очистки грязь и пыль легко удаляются из контейнера одним нажатием, что обеспечивает простоту и гигиеничность.

        Моющийся губчатый фильтр для долгого срока службы

        Моющийся губчатый фильтр для долгого срока службы

        PowerPro Duo оснащен надежным губчатым фильтром для долгого срока службы. Его легко промывать под краном или в посудомоечной машине.

        • Рабочие параметры

          Тип аккумулятора
          Никель-металл-гидридный аккумулятор
          Уровень звуковой мощности
          80  дБ
          Напряжение аккумулятора
          12  В
          Время зарядки
          16  часов
          Время работы
          20–25  мин

        • Конструкция

          Функциональный дизайн
          • 2 в 1
          • Автоотключение
          • Полупрозрачная емкость для пыли
          Цвет
          Ярко-красный

        • Насадки и аксессуары

          Стандартная насадка
          Насадка TriActive Turbo
          Поставляется с принадлежностями
          • Щетка
          • Щелевая насадка

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          215x253x1150  миллиметра
          Вес изделия
          3,2  кг

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          0,6  л
          Фильтр электродвигателя
          Моющийся фильтр

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            • *3 Протестировано независимым институтом тестирования на эффективность очистки ковров и твердых напольных покрытий по сравнению с ручными беспроводными пылесосами "2 в 1" мощностью 12 В наиболее популярных марок; на основании данных независимого источника; июнь 2013 г.

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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