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Больше не доступен
2 в 1
12 В
Без мешков для мусора
2 аксессуара
Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.
Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.
Благодаря особому дизайну PowerPro Duo вы сможете без усилий очищать даже самые труднодоступные места, например, под диваном, кроватью или столом.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Hella
10/04/2019
Україна
Супер пристрій для щоденного прибирання
Пилосос FC6162 функціональний пристрій, найбільш ефективний на твердих підлогах, хоча чудово справляється з килимовими покриттями з невеликим ворсом. Ідеальний для щоденного підтримання чистоти в домі, завжди під рукою, необхідно лише слідкувати за зарядкою батареї. Добре справляється з прибиранням авто, меблів.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1
3 Протестировано независимым институтом тестирования на эффективность очистки ковров и твердых напольных покрытий по сравнению с ручными беспроводными пылесосами "2 в 1" мощностью 12 В наиболее популярных марок; на основании данных независимого источника; июнь 2013 г.