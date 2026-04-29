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PowerPro Duo Ручной беспроводной "2 в 1"
Больше не доступен
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FC6162/02
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Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/02 - English (US)
Все (9)
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Как долго заряжается пылесос Philips PowerPro Duo?
Как заменить батареи на пылесосе Philips?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как очищать щетку пылесоса Philips?
Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo всасывает недостаточно мощно
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
Щетка беспроводного пылесоса PowerPro не вращается
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