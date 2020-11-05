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Больше не доступен
Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием. Мини-насадка "Турбо" очищает мягкие поверхности, например диванов, подушек и матрасов.
Беспроводные
Без мешков для мусора
25,2 В
Мини-насадка "Турбо"
Функциональность прибора "2 в 1" позволяет пользоваться беспроводным или ручным пылесосом, чтобы легко выполнять уборку полов и мебели.
3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.
Благодаря беспроводному режиму вы сможете свободно перемещать прибор. Уборка в любой комнате дома станет намного проще, и вам не придется беспокоиться о длине провода.
4.7
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Super1234
05/11/2020
Україна
Сотрудник Philips
Прибор имеет очень хорошую комплектацию.
[Employee of philipsglobal] Я хотела чтобы он был не слишком большой и компактный,и мне он очень понравился и долго решалась на покупку, но с выбором не ошиблась, им удобно пылесосить как дома так и в машине, теперь я советую всем своим друзьям и знакомым.
Плюсы
Компактный,удобный и много функциональный
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Дата пользования 2020-07-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Дата пользования 2020-07-05
АндрійК
13/08/2019
Україна
Для квартири дуже прекрасний продукт
Довго вагався в придбанні. Зараз - дуже задоволений: компактний, потужний, да і в машину класно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
knopka888
02/07/2019
Україна
не представляю, как раньше жила без него
Пользовалась старой моделью с маленьким аккумулятором, но была очень довольна. Пылик очень живучий и удобный. После чего купила домой эту модель, а потом и подсадила подругу. Супер-штука, убирает быстро, легко. ухаживать за ним просто. Очень хорошо справляется с волосами и шерстью на коврах и мягкой оббивке. Главное понимать, что аккумуляторный пылесос, если у вас большая площадь - помощник, но не заменитель стационарного пылесоса. А пылесосов лучше Филипс я не встречала.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone