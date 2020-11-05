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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01

Больше не доступен

PowerPro DuoРучной пылесос "2 в 1" с технологией PowerCyclone

FC6172/01

4.7

| (7) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием. Мини-насадка "Турбо" очищает мягкие поверхности, например диванов, подушек и матрасов.

Посмотреть все преимущества

Благодаря PowerCyclone и насадке TriActive Turbo

Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

  • Беспроводные

  • Без мешков для мусора

  • 25,2 В

  • Мини-насадка "Турбо"

Функционал "2 в 1": очистка полов и мебели

Функционал "2 в 1": очистка полов и мебели

Функциональность прибора "2 в 1" позволяет пользоваться беспроводным или ручным пылесосом, чтобы легко выполнять уборку полов и мебели.

3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

Благодаря беспроводному режиму вы сможете свободно перемещать прибор. Уборка в любой комнате дома станет намного проще, и вам не придется беспокоиться о длине провода.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.7

из 5

7

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Прибор имеет очень хорошую комплектацию.

[Employee of philipsglobal] Я хотела чтобы он был не слишком большой и компактный,и мне он очень понравился и долго решалась на покупку, но с выбором не ошиблась, им удобно пылесосить как дома так и в машине, теперь я советую всем своим друзьям и знакомым.

Плюсы

Компактный,удобный и много функциональный

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Дата пользования 2020-07-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Дата пользования 2020-07-05

13/08/2019

Україна

Україна

Для квартири дуже прекрасний продукт

Довго вагався в придбанні. Зараз - дуже задоволений: компактний, потужний, да і в машину класно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

02/07/2019

Україна

Україна

не представляю, как раньше жила без него

Пользовалась старой моделью с маленьким аккумулятором, но была очень довольна. Пылик очень живучий и удобный. После чего купила домой эту модель, а потом и подсадила подругу. Супер-штука, убирает быстро, легко. ухаживать за ним просто. Очень хорошо справляется с волосами и шерстью на коврах и мягкой оббивке. Главное понимать, что аккумуляторный пылесос, если у вас большая площадь - помощник, но не заменитель стационарного пылесоса. А пылесосов лучше Филипс я не встречала.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

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