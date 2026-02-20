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FC6172/01
Больше не доступен
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Как долго заряжается пылесос Philips PowerPro Duo?
Как заменить батареи на пылесосе Philips?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как/когда проводить очистку фильтра пылесоса Philips PowerPro Duo?
Как очищать пылесборник безмешкового пылесоса Philips
Как очищать внешнюю поверхность Philips PowerPro Duo?
Как очищать щетку пылесоса Philips?